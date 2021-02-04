РИАМО - 4 фев. Научный центр «Вектор» заявил, что иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Разработчики препарата рассчитывают, что длительность иммунитета будет сохраняться в течение года», — говорится в сообщении.
В России на данный момент зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».
18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. В рамках прививочной кампании используются обе отечественные вакцины.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
4 ФЕВРАЛЯ
- Основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут отменить в Москве к маю текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Иммунитет к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной» может сохраняться до 12 месяцев, об этом сообщил научный центр «Вектор».
- Медоборудование из временных госпиталей Подмосковья направят в нуждающиеся больницы. В Подмосковье начали активно сворачивать койки для больных коронавирусом.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.
- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.
- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.
- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.
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