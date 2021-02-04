РИАМО - 4 фев. Прокуратура Москвы начала проверку из-за видео в Сети, на котором несовершеннолетний 2006 года рождения совершает оскорбительные и аморальные действия в отношении своего 90-летнего дедушки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ролике видно, что рядом с несовершеннолетним находились другие подростки, один из них снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

«В публикации также сообщается, что перед инцидентом подростки употребили алкогольные напитки», - говорится в сообщении.

Установлено, что трое 14-летних подростков, проживающих на северо-западе Москвы, учатся в городской школе. Прежде они не состояли на профилактических учетах.

Прокуроры оценят действия родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.