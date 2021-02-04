РИАМО - 4 фев. Завод «Алиум» в Оболенске в Серпухове в три раза увеличит мощности для производства лекарственных препаратов в капсулах – до 15 упаковок в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это нужно, чтобы расширить производство препаратов для лечения, профилактики и восстановления после коронавируса. Также должны увеличиться объемы диуретических препаратов, противодиарейных и противоязвенных лекарств, средств для лечения ожирения, гепатопротекторов, противогрибковых и других препаратов.

«Нарастить производственные мощности удалось благодаря реорганизации и перепланировке участка наработки капсул, куда устанавливается дополнительная машина для капсулирования», - сказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

В 2020 году линия производства работала на пределе мощности, потому что на ней делают антибиотик «Азитромицин», рекомендованный для лечения Covid-19. При этом Муратов отметил, что приближается необходимость увеличения количества производства лекарств других фармакологических групп.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, фармацевтический завод «Алиум» — один самых современных в России и производит более 150 разных препаратов основных терапевтических направлений. Он был открыт в поселке Оболенск в городском округе Серпухов в начале 2019 года. В данный момент завод производит 24 препарата, рекомендованных в России для лечения Covid-19.

В 2020 году завод увеличил производство «Азитромицина» более чем в пять раз, в том числе в форме капсул. В январе «Алиум» подал документы на продажу и производство «Фавипиравира».

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4 ФЕВРАЛЯ

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