РИАМО - 4 фев. В ближайшие годы на территории новой Москвы появятся горнолыжный склон, всесезонный спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Так, в Щаповском за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы планируется возвести горнолыжный склон на пять трасс с подъемником и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6 тысяч «квадратов», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что высота склона превысит 53 метра, общая протяженность трасс составит 3,4 километра.

Также в ТиНАО появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят на территории административно-делового центра в Коммунарке.

«До конца 2023 года будет построено 29 спортивных объектов, на базе которых в городе откроется 29 новых бассейнов. За этот период планируется ввести в эксплуатацию два футбольных поля и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.