РИАМО - 4 фев. Федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) не скажется на программе реновации жилфонда Москвы, корректировки в программу вносить не планируют, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Закон о КРТ направлен на совершенствование института комплексного развития территории и механизмов расселения аварийного жилья, а также жилья, подлежащего сносу или реконструкции в России. Он призван решить проблемы людей, которые живут в аварийном или ветхом жилье.

«Программа реновации жилья в Москве основывается на постановлениях городского правительства, принятых еще в 2017 году. Сегодня реализация программы в рамках каких-либо других законов не предусматривается», — сказал Загрутдинов в интервью «Интерфаксу», опубликованном в четверг.

По его словам, никаких корректировок в программу вносить не планируют.

Загрутдинов также отметил важность и необходимость данного закона. Документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.

Программа реновации утверждена в столице в августе 2017 года. По ней планируют переселить жителей более 350 тысяч квартир.