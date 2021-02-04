РИАМО - 4 фев. Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении государственных инспекторов по маломерным судам центра ГИМС МЧС России по Московской области, выдавших за деньги права на управления, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что летом прошлого года к одному из обвиняемых обратился его приятель и договорился о выдаче прав за 35 тысяч рублей без экзаменов.

«Впоследствии, получив указанную сумму через посредника, злоумышленник, совместно с пока неустановленным следствием должностным лицом ГИМС, обеспечили успешную сдачу взяткодателем теоретического и практического экзаменов, и соответственно, получение им удостоверения на право управления маломерным судном», - говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц, взяткодателя, а также посредника возбуждены уголовные дела. Ранее в ходе расследования уголовного дела уже выявлены два аналогичных эпизода преступной деятельности, по которым также возбуждены уголовные дела.