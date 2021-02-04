РИАМО - 4 фев. Чтобы предотвратить появление рака, необходимы хорошая физическая активность, сбалансированное питание, также нужно избегать длительного пребывания на солнце, сообщил главный внештатный детский гематолог-онколог Минздрава России Александр Румянцев.

«Есть несколько позиций, которые касаются лично человека (для предотвращения появления рака – ред.): <…> борьба с курением, хорошая физическая активность и сбалансированная пища, и чистая вода, вакцинация против вируса гепатита и вируса папилломы, которые способны способствовать развитию опухоли шейки матки», - сказал Румянцев.

Он добавил, что также нужно избегать длительного пребывания на солнце, в солярии, воздействия токсических продуктов.

Румянцев отметил, что это позволяет примерно у 40% пациентов предотвратить развитие опухолевых заболеваний.

Он уточнил, что для предотвращения рака необходим самоконтроль, а также раз в год нужно обязательно проходить диспансеризацию.

По словам врача, в России каждый год заболевают раком более 600 тысяч взрослых и порядка 4,5 тысяч детей.