РИАМО - 4 фев. В городском округе Балашиха построят школу на 1,1 тысячи мест, аукцион на возведение объекта образования уже объявили, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство школы на 1,1 тысячи мест в городском округе Балашиха», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона было опубликовано в Единой информационной системе.

Строительно-монтажные работы будут выполняться по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино. Окончание строительства и ввод школы в эксплуатацию планируют на 2022 год.

Возведение учебного заведения будет вестись в рамках национального проекта «Образование». Будущую школу включили в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Так, строительство объекта будет финансироваться за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Бюджет нацпроекта «Образование», который реализуется до 2024 года, составляет 784,5 миллиарда рублей.