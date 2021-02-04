РИАМО - 4 фев. Согласно жалобе ООО «Авион Групп», в Богородском городском округе был нарушен порядок аукциона на поставку противогололедного реагента, жалобу рассмотрело Московское областное УФАС России, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Авион Групп» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» и администрации Богородского городского округа Московской области при проведении электронного аукциона на поставку противогололедного реагента», – говорится в сообщении.

По доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе.

После того, как доводы лиц были выслушаны, а представленные доказательства изучены, управление сделало вывод о неправомерности действий учреждения и администрации, а также признало жалобу общества обоснованной.

В настоящее время администрации округа и учреждению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, которые были допущены.