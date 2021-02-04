РИАМО - 4 фев. Абонементы Москвы, доступные по карте «Тройка», не будут работать в общественном транспорте области, для пассажиров планируют разрабатывать новые программы лояльности, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С 1 февраля «Тройкой» можно оплатить проезд на 305 маршрутах подмосковных автобусов в 53 округах Подмосковья. Стоимость проезда на маршруте с регулируемым тарифом составляет 37 рублей.

«Ведется разработка программ лояльности и совместных тарифов. Со временем для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы лояльности, способствующие снижению стоимости проезда и созданию единого платежного пространства в двух регионах», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется реализовать возможность комплексных пересадок между различными видами транспорта в Подмосковье и столице. Это значительно сократит время в пути и повысит комфорт поездок.