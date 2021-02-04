РИАМО - 4 фев. В этом году в Москве завершится ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи, которые оснастят новейшим диагностическим и лечебным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход капитального ремонта здания центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40.

«В течение прошлого года было в основном завершено внедрение нового городского стандарта онкологической помощи – создание шести многопрофильных онкологических центров и лабораторий, переход на использование современных таргетных и иммунных препаратов. В этом году мы сделаем еще несколько важных шагов», – сказал Собянин.

Он добавил, что пандемия Covid-19 не помешала столице увеличить объемы специализированной помощи по профилю онкологии.

Центр амбулаторной онкологической помощи ГКБ №40 на Азовской улице станет крупнейшим в столице. Работы по ремонту здания ведутся с июля прошлого года. После их завершения здесь смогут оказывать помощь жителям юга и юго-запада столицы, население этих административных округов составляет свыше 3,3 миллиона человек.

Мощность отремонтированного центра составит 470 посещений в смену, штат - свыше 300 человек. Пациентов будут принимать онкологи, маммологи, гематологи, химиотерапевты, а также онкогинекологи, онкоурологи и другие специалисты.

Оборудование центра поможет проводить наиболее востребованные виды обследований и лечения. В отдельном здании разместится отделение лучевой диагностики, возможности центра позволят врачам находить новообразования размером в несколько миллиметров.

Капитальный ремонт еще двух центров амбулаторной онкопомощи, а именно при ГКОБ №1 и ГКБ имени Боткина, тоже завершится в текущем году.