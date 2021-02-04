РИАМО - 4 фев. Глава Российского футбольного союза (РФС) 53-летний Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает Газета.ru.

«Действующий президент РФС был единственным кандидатом на пост», — говорится в сообщении.

Дюков был избран главой РФС 22 февраля 2019 года. Ранее он был председателем совета директоров ФК «Зенит».​

Российский футбольный союз — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в РФ.