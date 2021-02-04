РИАМО - 4 фев. Решение о внедрении в общественном транспорте виртуальной карты «Тройка» примут после тестирования, по его итогам виртуальная карта может заработать везде, где действует «Тройка», в том числе и в Подмосковье, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас виртуальную «Тройку» тестируют на инфраструктуре Москвы.

«По его (тестирования – ред.) итогам виртуальный носитель будет постепенно внедрен на все оборудование, где сегодня действует карта», — говорится в сообщении.

С 1 февраля «Тройкой» можно оплатить проезд на 305 маршрутах подмосковных автобусов в 53 округах Подмосковья. Стоимость проезда на маршруте с регулируемым тарифом составляет 37 рублей.

В текущем году виртуальная транспортная карта «Тройка» заработает во всем метрополитене и на Московских центральных диаметрах, она будет доступна владельцам Android-смартфонов с модулем NFC в приложении «Метро Москвы».

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>