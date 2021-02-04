РИАМО - 4 фев. Стоимость загородного жилья в январе выросла на 8% по сравнению с 2020 годом и в среднем по России достигла 6,6 миллиона рублей, передает Федеральное агентство новостей.

По данным сервиса ЦИАН, в Ленинградской области загородные дома за минувший год увеличились в цене на 33%, в среднем — до 13,43 миллиона рублей. В Московской области цены выросли на 18% — до 18,6 миллиона рублей, в Крыму на 23,3% — до 12,59 миллиона рублей.

«Больше всего россиян интересовала покупка дачи или дома — 78% от всех объявлений, а также земельных участков (18%), таунхаусов (3%) и приобретение части домов (1%)», — отмечается в материале.

Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от мер по поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в том числе через программы субсидирования.

Кроме того, в 2020 году спрос в большей степени вырос на земельные участки. Спрос на загородном рынке страны вырос на 65%. ​

Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>