РИАМО - 4 фев. Карту «Стрелка» продолжат принимать для оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья, несмотря на запуск в регионе оплаты по «Тройке», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Картой «Стрелка» по-прежнему можно оплачивать проезд, также сохраняются льготные карты «Стрелка». Менять карту не нужно», - говорится в сообщении.

Также пассажирам пояснили, что в настоящий момент карту «Стрелка» не планируют принимать в столичном транспорте.

С февраля у жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать проезд транспортной картой «Тройка» на более чем 1,1 тысячи автобусов в регионе. В настоящее время «Тройку» принимают на более чем 300 городских маршрутах «Мострансавто» в 53 муниципалитетах Московской области.

Сейчас тариф на проезд по карте «Тройка» в Подмосковье составляет 37 рублей, купить карту можно на автовокзалах «Мострансавто».