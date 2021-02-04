РИАМО - 4 фев. Если у пассажира имеется совмещенная карта «Тройка+Стрелка», то в транспорте Подмосковья проезд будут оплачиваться именно со «Стрелки», сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проезд на более 1,1 тысячи подмосковных автобусов с 1 февраля можно оплатить транспортной картой «Тройка». В салонах транспортных средств, где принимают данную карту, для пассажиров размещены информационные стикеры.

«При использовании комбинированной карты «Стрелка+Тройка» или «Тройка+Стрелка» в транспорте Московской области списание будет производиться с баланса карты «Стрелка», — говорится в сообщении.

Активация карты «Тройка» происходит сразу же после пополнения баланса карты. Цена проезда по регулируемому тарифу составляет 37 рублей.

Полный список маршрутов, где принимают «Тройку» для оплаты проезда в Подмосковье, доступен на сайте РИАМО.