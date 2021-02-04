РИАМО - 4 фев. Баланс карты «Тройка» можно пополнить через мобильное приложение, в кассах метро, МЦК и через банкомат Сбера, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С 1 февраля в Московской области начали продавать карту «Тройка». Она уже действует на 305 маршрутах «Мострансавто».

«Пополнить баланс карты «Тройка» можно через мобильное приложение «Метро Москвы». При этом поездки необходимо активировать на желтом терминале (устройства расположены в вестибюлях станций метрополитена)», - говорится в сообщении.

А еще в кассах метрополитена, МЦК, ЦППК и МТПК, а также терминалах самообслуживания.

Кроме того, на территории Московской области карту можно пополнить через банкоматы Сбера, поддерживающие данную функцию.

Зачисление денежных средств производится моментально и без комиссии.

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>