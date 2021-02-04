РИАМО - 4 фев. Для держателей транспортной карты «Тройка» в Подмосковье в будущем появятся программы лояльности, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В будущем для пользователей карты «Тройка» на территории области будут доступны программы лояльности и специальные тарифы. Это позволит экономить деньги на проезд», — говорится в сообщении.

С 1 февраля «Тройкой» можно оплатить проезд на 305 маршрутах подмосковных автобусов в 53 округах Подмосковья. Стоимость проезда на маршруте с регулируемым тарифом составляет 37 рублей.

Карта активируется при пополнении баланса. Деньги можно положить через приложение «Метро Москвы», в кассах метрополитена Москвы и МЦК, а также в банкоматах Сбербанка.