РИАМО - 4 фев. Пассажиры в Московской области могут привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и следить за своей историей поездок, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В начале февраля пассажиры региона получили возможность расплачиваться за проезд картой «Тройка» более чем на 300 городских маршрутах.

«Если у Вас возникли вопросы по работе приложения, то Вы можете обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 495-539-54-54 или 3210 с мобильного телефона», - говорится в сообщении.

Весь список маршрутов, на которых можно оплатить проезд с помощью карты «Тройка», опубликован на сайте РИАМО.

Чтобы оплатить проезд тройкой, пассажиру нужно приложить карту к стационарному валидатору в салоне и дождаться, пока появится сигнал об оплате.

«Тройку» можно купить в кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто», ЦППК и МТППК. Она стоит 50 рублей.