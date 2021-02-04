РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Жители Люберец могут сообщать о неисправных уличных фонарях в аварийную службу обслуживающей организации, в ЕДС ЖКХ и в администрацию городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ежедневно проводятся работы по восстановлению, замене ламп и ремонту фонарей уличного освещения на территории городского округа Люберцы. Работы выполняются силами подрядной организации ООО «СК «ЭнергоСтрой». Управлением ЖКХ совместно с подрядной организацией ежедневно ведется мониторинг обращений граждан и проводятся выездные проверки.

«При обнаружении неисправностей просьба оставлять заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК «Энергострой»: 8(915)479-84-47, в ЕДС ЖКХ Люберец: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105 и управление ЖКХ администрации Люберец: 8(495)518-91-41, 8(495)518-91-45. Совместно мы сможем сделать наш округ лучше», - говорится в сообщении.