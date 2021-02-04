РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Жителей подмосковных Люберец приглашают принять участие в фотоконкурсе Малаховского парка до 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Малаховский парк культуры и отдыха приглашает люберчан принять участие в фотоконкурсе «Зимнее настроение». Участникам необходимо отправить свои зимние семейные фотографии (не более 4 штук) на e-mail: irina_levickaya@list.ru до 28 февраля. Фотографии должны быть горизонтальными», - говорится в сообщении.

В письме необходимо указать: фамилию, имя и населенный пункт. Тема письма – фотоконкурс «Зимнее настроение».

Фото будут опубликованы на странице парка в Instagram: @letniypark, где все желающие смогут проголосовать за понравившуюся работу. Победителей ждут призы от организаторов.