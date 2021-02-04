РИАМО - 4 фев. По всем вопросам, касающимся работы карты «Тройка», пассажиры могут обратиться в компанию «Мострансавто» и портал «Добродел», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

С 1 февраля в Московской области начали продавать карту «Тройка». Она уже действует на 305 маршрутах «Мострансавто».

«В Подмосковье пассажиры могут обратиться на единую линию связи АО «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13, официальный канал предприятия в WhatsApp: +7 (499) 277-17-47, интернет-портал «Добродел» и горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по номеру: 8 (495) 228-19-19», - говорится в сообщении.

В скором времени транспортной картой можно будет рассчитаться и на других маршрутах. Введении «Тройки» будет поэтапным.

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>