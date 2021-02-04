РИАМО - 4 фев. Активация транспортной карты «Тройка» происходит сразу после пополнения ее баланса, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Пополнить баланс можно через приложение «Метро Москвы» — на мобильных устройствах с поддержкой NFC, а также во всех кассах метро и Московского центрального кольца, а также в банкоматах Сбербанка», — говорится в сообщении.

Если баланс новой карты был пополнен онлайн, то ее необходимо активировать, положив на карту хотя бы 10 рублей вышеуказанными способами оплаты.

С 1 февраля «Тройкой» можно оплатить проезд на более 1,1 тысячи подмосковных автобусов в 53 округах Подмосковья. Стоимость проезда на маршруте с регулируемым тарифом составляет 37 рублей. В салонах автобусов, принимают карту, разместили специальные информационные стикеры.

Для оплаты проезда пассажиру необходимо приложить карту к валидатору в салоне автобуса и дождаться сигнала об успешной транзакции.