РИАМО - 4 фев. Следующим шагом в развитии единой транспортной системы Московской области и Москвы станет возможность оплаты картой «Тройка» на остальных маршрутах «Мострансавто», а затем на всех маршрутах региона, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Подмосковья с 1 февраля можно купить карту «Тройку». Транспортная карта стала доступна на 305 маршрутах «Мострансавто» с фиксированным тарифом. Внедрение карты «Тройка» на маршрутах будет проходить поэтапно.

«Ведется разработка программ лояльности и совместных тарифов. Со временем для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы лояльности, способствующие снижению стоимости проезда и созданию единого платежного пространства в двух регионах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах реализовать возможность комплексных пересадок между различными видами транспорта Московской области. Эта мера призвана увеличить комфорт и скорость передвижения.

Полный список маршрутов, где принимают «Тройку» для оплаты проезда в Подмосковье, доступен на сайте РИАМО.