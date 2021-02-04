РИАМО - 4 фев. Проезд в подмосковных автобусах по транспортной карте «Тройка» обойдется пассажирам в 37 рублей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Стоимость проезда по карте «Тройка» на городском маршруте «Мострансавто» с регулируемым тарифом (по тарифу «Кошелек») составит 37 рублей», — говорится в сообщении.

При этом на нерегулируемых маршрутах стоимость проезда устанавливает сам перевозчик.

С 1 февраля в Подмосковье оплата проезда по «Тройке» доступна на более 300 маршрутах «Мострансавто» в 53 городских округах — это 1,1 тысячи автобусов. В транспорте размещены валидаторы, к которым необходимо приложить карту для оплаты проезда.