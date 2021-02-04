РИАМО - 4 фев. В кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто», а также в кассах ЦППК и МТППК продают карту «Тройка», сейчас в продаже доступна лимитированная серия, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Подмосковье оплата проезда по транспортной карте «Тройка» стала доступна на 305 маршрутах «Мострансавто» с фиксированным тарифом.

«Стоимость карты – 50 рублей. Чтобы использовать ее для оплаты проезда, карту необходимо пополнить», - говорится в сообщении.

В Московской области начали продавать «Тройку» с 1 февраля. Сейчас она доступна в эксклюзивном дизайне с изображением транспорта Московской области.