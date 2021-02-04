РИАМО - 4 фев. В прошлом году за совершение коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлекли 148 государственных гражданских и муниципальных служащих, три из них уволены, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Профилактика коррупции в органах госвласти и органах местного самоуправления Московской области является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Московской области в рамках реализации плана противодействия коррупции в Московской области на 2018-2020 годы», - говорится в сообщении.

Главное управления региональной безопасности Московской области, как орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений, является ответственным за реализацию этого направления.

В 2020 году в Московской области особое внимание уделили контролю за соблюдением законодательства о противодействии коррупции в органах государственной власти, мониторингу деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, устранению коррупциогенных факторов, совершенствованию работы подразделения кадровых служб, организации антикоррупционного просвещения и межведомственного взаимодействия.

ГУРБ Московской области также уделило внимание в 2020 году совершенствованию действующих административных регламентов предоставления государственных услуг и иных процедур по вопросам распоряжения имуществом, а также результатам внедрения автоматизированной системы выявления конфликта интересов в закупках для государственных нужд.

Ведомство основывает свою деятельность на постоянном взаимодействии с федеральными структурами, органами государственной власти региона и других субъектов РФ, что позволяет эффективно влиять на реализацию антикоррупционной политики в Московской области и своевременно вносить точечные коррективы по особо важным направлениям.

В 2020 году налажено деловое сотрудничество с Мособлдумой, прокуратурой Московской области, управлением президента РФ по вопросам противодействия коррупции, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, аппаратом правительства Вологодской области, многими другими органами и организациями, а также обмен опытом в вопросах антикоррупционной экспертизы с представителями Забайкальского края.