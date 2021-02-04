РИАМО - 4 фев. Медицинское оборудование из временных госпиталей для больных коронавирусом перейдет в подмосковные клиники, нуждающиеся в модернизации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все что мы закупали - ИВЛ, КТ, кровати, кислород - все это будет использоваться в регулярной жизни при плановой медицинской помощи. Мы когда разбираем временные госпитали, мы оснащает те клиники, которые нуждаются в модернизации», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее губернатор сообщал, что всего в регионе 32 тысячи коек были задействованы под Covid-19. Сейчас койки для больных коронавирусом активно сворачивают. Это связано с сокращением новых случаев заражения, а также уменьшением числа госпитализаций.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация. Прививку от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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4 ФЕВРАЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.