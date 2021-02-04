РИАМО - 4 фев. В автобусах «Мострансавто» для удобства пассажиров появились специальные стикеры с информацией о транспортной карте «Тройка», сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье оплата проезда по «Тройке» доступна на 305 маршрутах «Мострансавто» с фиксированным тарифом в 1,1 тысячи автобусах.

«В салонах транспортных средств, где принимают карту «Тройка», размещены специальные информационные стикеры», — говорится в сообщении.

Таким образом, жители смогут узнать автобус, в котором проезд можно оплатить картой «Тройка».

Для того, чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно приложить карту к стационарному валидатору в салоне и дождаться сигнала с отображением информации об оплате проезда.

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>