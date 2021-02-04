РИАМО - 4 фев. По причине предстоящего снегопада жителей столицы призвали пользоваться городским транспортом, на дорогах мегаполиса может образоваться гололедица, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пожалуйста, по возможности, выбирайте городской транспорт», – говорится в сообщении.

Водителей попросили соблюдать дистанцию во время управления транспортным средством, а также снижать скорость.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в мегаполисе начнется в 17:00, а завершится – утром следующего дня. Жителям города необходимо соблюдать осторожность на дорогах, а также не укрываться от непогоды под деревьями.