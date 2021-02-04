РИАМО - 4 фев. Порядка 66,5 тысяч работников в Подмосковье временно трудятся в дистанционном режиме из-за действия антиковидных ограничений, сообщила РИАМО министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Численность работников, находящихся на временной удаленной работе – 66 512 человек. Численность работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю – 6076 человек», - сказала Фаевская.

В настоящее время в Подмосковье зарегистрировано почти 130 тысяч безработных. Работодателям требуются свыше 47 тысяч сотрудников, в том числе более 35 тысяч рабочих и свыше 12 тысяч специалистов.

Размер максимального пособия по безработице, начиная с 01.01.2021, дифференцирован по месяцам. Только первые три месяца периода безработицы он составляет 12130 рублей, в следующие три месяца периода безработицы его величина равна 5000 рублей.

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