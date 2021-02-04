РИАМО - 4 фев. Несмотря на общераспространенное мнение о том, что потребление пищи на ночь приводит к лишним килограммам, данное правило работает не во всех случаях, сообщил диетолог Филипп Кузьменко.

Секрет уменьшения или сохранения веса заключается в контроле суточной нормы калорий. Так, организму безразлично, голодал ли человек в течение всего дня, а вечером наелся или ходил весь день сытым.

«В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье», – сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что если человеку комфортно в течение дня ходить с чувством сытости, то количество калорий можно распределить на весь день равномерно.

Врач отметил, что ложиться спать на полный желудок не стоит в том случае, если сон будет плохим. Если же спиться плохо на голодный – можно выпить йогурт, съесть творожок или еще что-нибудь. Главное – не переедать. Из-за того, что все это носит индивидуальный характер, человек сам должен подобрать режим питания, который ему подходит.

Для того, чтобы узнать точную норму калорий в сутки, можно проконсультироваться со специалистом. При этом подобрать режим питания можно и на собственном опыте.