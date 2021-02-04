РИАМО - 4 фев. Подмосковные работодатели в настоящее время ищут через службу занятости более 35 тысяч рабочих и свыше 12 тысяч специалистов, сообщила РИАМО министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Наибольшая потребность в кадрах была заявлена работодателями по следующим должностям: специалист, полицейский, медицинская сестра, охранник, инженер», - добавили в пресс-службе министерства.

Среди рабочих профессий наиболее востребованы подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, швея, водитель автомобиля, грузчик.

При этом сами соискатели стремятся найти работу менеджера, бухгалтера, кассира, администратора. Также безработные хотят трудиться продавцами, водителями, кладовщиками и уборщиками.

Всего на учете в службе занятости в Подмосковье состоят почти 130 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 3,13%.

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