Дождя еще долго не видать

Считается, что воробьи, принимая пыльные ванны, избавляются от паразитов-пухоедов. Делают они это перед дождем, потому что из-за низкого атмосферного давления вредоносная живность начинает активничать.

Считается, что воробьи, принимая пыльные ванны, избавляются от паразитов-пухоедов. Делают они это перед дождем, потому что из-за низкого атмосферного давления вредоносная живность начинает активничать.

Что воробьи – дурачки! Нет такой приметы!