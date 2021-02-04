Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (1/0)
В Канаде и США 2 февраля отмечают День сурка. По поведению животных в этот день судят о том, как скоро наступит весна. Что, согласно поверью, должен сделать сурок, чтобы предсказать продолжительную зиму?
Считается, что воробьи, принимая пыльные ванны, избавляются от паразитов-пухоедов. Делают они это перед дождем, потому что из-за низкого атмосферного давления вредоносная живность начинает активничать.
Что воробьи – дурачки! Нет такой приметы!
Считается, что воробьи, принимая пыльные ванны, избавляются от паразитов-пухоедов. Делают они это перед дождем, потому что из-за низкого атмосферного давления вредоносная живность начинает активничать.
Жди тумана
Нет, это к дождю.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (7/0)
Нет, это «к вёдру» – теплой и ясной сухой погоде. А ветреную погоду предвещает ярко-красный оттенок заката.
Стелющийся по земле туман
Низко стелющийся туман – к ясной солнечной погоде. А ветреную погоду предвещает ярко-красный оттенок заката.
Двойная радуга
Это явление, по примете, к большой радости. Но на ветер никак не влияет.
Народный метеоролог
Ты настоящий профессионал в области примет. С такими людьми не страшно отправиться в поход, в лес за грибами и даже переехать на зиму в глубинку: ты точно знаешь, какие вещи потребуется захватить с собой. А еще тебя не испугают отключенный интернет и отсутствие прогноза погоды под рукой.
Ты не вникаешь целиком и полностью в суеверия и приметы, но кое-что о них знаешь. Возможно, в детстве ты много времени проводил с бабушкой. Вряд ли ты будешь следить за небом 14 февраля, однако, если птицы будут летать низко, точно возьмешь с собой зонтик.
Скорее всего, в жизни ты руководствуешься точными науками, веришь только метеослужбам и в целом считаешь приметы старомодной вымышленной вещью. Перед тем как выйти на улицу, ты не ищешь воробьев в пыли, а открываешь в телефоне приложение «Погода».
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