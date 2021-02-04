РИАМО - 4 фев. В Подмосковье с 15 часов 4 февраля и до 9 часов 5 февраля ожидается снег, который местами будет сильным, на дорогах образуется гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При сильном снеге: будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи; закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на своих автомобилях. Если все-таки придется сесть за руль, то нужно быть предельно внимательными на дороге. Особенно внимательными нужно быть при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Нельзя выезжать на дороги на летней резине.

Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность рядом с автотрассами и при переходе через них.

При гололедице по дороге нужно идти осторожно, наступая на всю подошву. Пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.