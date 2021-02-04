РИАМО - 4 фев. Подмосковным автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и быть внимательными из-за снега и гололедицы на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ближайшие несколько часов на юго-западе региона ожидается снег, местами сильный. К вечеру он сместится на северо-восток. На дорогах гололедица, ветер будет дуть со скоростью 10 метров в секунду.

«В связи с прогнозируемыми осадками дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. <…> Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Не спешите!» — говорится в сообщении.

Оперштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию в регионе. В случае необходимости на дороги выведут спецтехнику.