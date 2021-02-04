РИАМО - 4 фев. В Подмосковье продолжают благоустраивать лесопарки, в этом году работы пройдут в четырех городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Основная особенность благоустройства лесных зон - это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В текущем году планируют продолжить благоустройство парка Малевича в Одинцовском округе, будет проведен второй этап благоустройства Ушмарского леса в Домодедове. Также работы запланированы в Кузьминском лесопарке в Котельниках и Видновском лесопарке в Ленинском округе.

Сейчас на территории девяти лесопарков в Подмосковье работают лыжные трассы. Покататься можно в лесопарках Домодедова, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцовского округа и Электростали.