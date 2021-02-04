РИАМО - 4 фев. Жители Москвы прислали порядка 1 тысячи предложений о работе общественного транспорта, и предложения по работе автобусов планируют реализовать в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«За 2 месяца вы прислали почти 1 тысячу своих предложений! Все изменения на маршрутах, где работают коммерческие перевозчики, будут реализованы в мае», - говорится в сообщении.

Так, москвичи предлагали запустить на некоторых маршрутах более вместительные автобусы с возможностью оплачивать проезд бесконтактно. Такие автобусы совсем скоро поедут на многих маршрутах, например, 215 и 343.

Жители также просили продлить маршруты автобусов до метро. В этом году планируется сделать так, чтобы автобусы маршрута 440 курсировали чаще и доезжали до станции метро «Красносельская», а маршрут 713 — до станции «Кузьминки».

Кроме того, в этом году будет улучшена транспортная доступность МЦК и МЦД. Автобусы маршрута 315 будут более вместительными и будут доезжать до станции МЦК «Крымская», а автобусы маршрута 318 — до станции МЦД Гражданская.

Еще автобусы 270, 474 и 571 будут ездить в полтора раза чаще в час пик.

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