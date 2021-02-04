РИАМО - 4 фев. Столичная Госавтоинспекция назвала самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий с участием детей, им стал наезд на пешехода, во время которого несовершеннолетние получают ушибы, синяки или тяжелые травмы, сообщается на сайте Госавтоинспекции Москвы.

«В большинстве случаев такие дорожные аварии происходят в результате пренебрежения водителями правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Ранее на востоке города автомобилист наехал на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходу на разрешающий свет. Также мальчик был одет в одежду, на которой присутствовали светоотражающие элементы.

Подобное происшествие произошло и на юго-западе города. В этот раз из-за наезда автомобилиста прострадали двое несовершеннолетних.

В результате названных случаев дети получили незначительные травмы.

Управление ГИБДД Москвы напомнило водителям о необходимости снижать скорость и оставаться внимательным во время приближения к пешеходным переходам.