РИАМО - 4 фев. В столичной больнице умер 15-летний подросток, который ранее пострадал во время катания на тюбинге, привязанного к автомобилю, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 9 января в районе 1-го Миргородского переулка. Мужчина привязал к автомобилю с помощью буксировочного троса два тюбинга, в которые посадил несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения. В результате наезда одного из тюбингов на дерево 15-летний мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель скрылся с места ДТП.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 3 февраля ребенок от полученных телесных повреждений скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Прокуратурой Юго-Западного административного округа уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК. Результаты расследования контролируются.

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