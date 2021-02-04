РИАМО - 4 фев. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский попробовал подмосковную молочную продукцию на рынке в Башкортостане, где находится с рабочим визитом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Отрадно, что подмосковная продукция наших сельхозпроизводителей вызывает интерес далеко за пределами региона, несмотря на то, что Башкирия тоже богата своими молочными продуктами», - сказал Воскресенский.

В рамках рабочей поездки Воскресенский провел встречу с министром торговли и услуг Республики Башкортостан Алексеем Гусевым, после чего посетил самый крупный рынок столицы Башкортостана. Там он не только осмотрел торговые точки с подмосковной продукцией, но и познакомился с товарами местных производителей.

«Попробовал и купил мед, который используют в предполетной программе космонавтов в Звездном городке, который кроме этого входит и в ежедневный рацион питания членов космических орбитальных станций», - заключил Воскресенский.

Ранее он сообщил, что в 2020 году в Подмосковье было произведено свыше 700 тысяч тонн молока, что на 5% больше показателя 2019 года.