РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. В подмосковных Котельниках в микрорайоне Ковровый на базе многофункционального центра откроется офис «Мой бизнес», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заместитель главы Мария Галузо и руководитель курирующего офиса Владимир Русаков обсудили организацию рабочего процесса, а также мероприятия для предпринимателей, которые можно проводить в рамках работы офиса.

«В ближайшее время в Котельниках откроется офис центра «Мой бизнес» на базе МФЦ в микрорайоне Ковровый. В офисе будут оказывать услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, по принципу «одного окна», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию об оказываемых услугах можно узнать, обратившись в управление экономического развития администрации города Котельники по телефону: 8(495)559-73-52 либо по электронной почте: msb-kotelniki@mail.ru.