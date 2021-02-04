РИАМО - 4 фев. В столице с вечера 4 февраля до утра 5 февраля ожидаются местами сильный снег и гололедица, горожанам рекомендовали быть острожными на дорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В период с 17 часов 4 февраля до 5 часов утра 5 февраля по Москве, начиная с юго-западных районов со смещением на северо-восток, ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали уменьшить скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от других машин. Рекомендуется не делать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам следует быть особенно внимательными на улице — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться от непогоды под деревьями.

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