РИАМО – 4 фев. Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) представила по итогам форума Event LIVE кейсы, признанные лучшими коллаборациями бизнеса, общественных объединений и аудитории, в том числе был представлен проект «Россия глазами детей», говорится в сообщении пресс-службы ГК «Просвещение».

Модератором секции выступила член Наблюдательного совета при правлении АКМР Екатерина Коляда. Участники привели примеры успешных федеральных проектов, созданных крупными компаниями в тесном взаимодействии с общественными организациями и представителями различных сообществ.

«Предыдущий, 2020 год, четко показал, что сила в коллаборациях и креативном подходе. Мало придумать идею, ее необходимо защитить, дать ей импульс и постоянно держать руку на пульсе, чтобы успеть сориентироваться в изменяющейся среде», – сказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

Она добавила, что таким примером стало успешное сотрудничество крупного бизнеса в лице ГК «Просвещение» и АНО «Время героев». Для «Просвещения» проект «Россия глазами детей» из инвестиционного за шесть месяцев трансформировался в полноценный, активно развивающийся актив.

«Мы получили признание и поддержку представителей органов власти, общественных организаций, партнеров по бизнесу и самых главных интересантов – самих подростков и их родителей» — отметила Колесникова.

Проект «Россия глазами детей»

пресс-служба ГК «Просвещение»

Первый сезон реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим» состоялся в 2020 году. В рамках программы юные участники путешествуют по России и вместе со зрителями и своими сверстниками открывают для себя жизнь городов и регионов, знакомятся с историческими, культурными и географическими особенностями страны. При этом сами ведущие, сценаристы, режиссеры и операторы – подростки – непосредственно участвуют в разработке серий.

По словам основателей проекта, конкурс на отбор во второй сезон реалити-сериала начнется уже 15 февраля. За подробностями можно будет следить на официальном сайте проекта: posmotrim.film.

«Сериал «Россия глазами детей. Посмотрим» продолжается – уже 15 февраля стартует второй Всероссийский марафон, в котором смогут принять участие подростки со всех регионов страны, чтобы пройти отбор в команду проекта. Мы внесли ряд коррективов по итогам первого сезона и интегрировали еще больше активных и способных ребят во все процессы», – рассказала Колесникова.

Основатель и автор проекта ГЕРОИ Сергей Гуров добавил, что второй сезон будет посвящен географическим особенностям страны – вместе с экспертами ребятам предстоит исследовать территории различных регионов и вместе со зрителями – открывать для себя новое.