РИАМО - 4 фев. Более 70 семей с тремя и более детьми обеспечили земельными участками на территории Подмосковья в январе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«За три рабочие недели 2021 года администрации городских округов предоставили бесплатные земельные участки 73 многодетным семьям. От 1 до 13 земельных участков переданы многодетным семьям 18 муниципальных образований Московской области», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Наибольшее количество земельных участков выдано многодетным семьям в городских округах: Озеры – 13 штук, Богородский округ – 12 штук, Ступино – 11 штук, Клин и Зарайск – по 6 участков, Егорьевск и Лыткарино – по 4 земельных участка.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина, с 2011 года собственную землю получили 28 083 многодетных семьи Подмосковья.

Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям >>