РИАМО - 4 фев. В четверг на территории самого крупного торгового комплекса Подмосковья «Мега Белая Дача», который находится в Котельниках, начал работать мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В ТЦ недалеко от медпункта организована комфортная зона ожидания процедуры, также здесь можно отдохнуть и после проведения прививки», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что любой желающий гражданин РФ, независимо от места жительства и регистрации, может в этом торговом центре пройти осмотр врача. При отсутствии противопоказаний ему сделают прививку от коронавируса.

Тем, кто решил привиться, следует иметь при себе паспорт, медицинский полис и, по возможности, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

«Пункт вакцинации разместили в удобной для посетителей зоне — во второй фазе торгового центра, около магазина «Декатлон». Вакцинация проводится и в этом, и во всех других торговых центрах региона бесплатно, без предварительной записи, в порядке очереди», — добавил Воскресенский.

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4 ФЕВРАЛЯ

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