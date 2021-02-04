РИАМО - 4 фев. Стойки выдачи портативных внешних аккумуляторов появились на станциях МЦК, они позволяют взять power bank для зарядки устройства во время пути, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В качестве пилотного проекта установлено 48 таких стоек на платформах всех остановочных пунктов МЦК», - говорится в сообщении.

Получить power bank можно через мобильное приложение, забрать его в пункте отправления и зарядить свой телефон или планшет во время пути. Его можно вернуть в пункте прибытия или на следующий день.

Работа первых стоек с портативными аккумуляторами будет изучаться, и при популярности услуги она будет вводиться и на других железнодорожных станциях.

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