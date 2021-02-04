РИАМО - 4 фев. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения для 32-летнего мужчины, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского на несанкционированной акции 23 января, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, инцидент произошел около Пушкинской площади. Там мужчина несколько раз ударил полицейского в голову и туловище.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве установлен и задержан житель Мурманской области, временно пребывающий на территории Московского региона», - сказала Иванова.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января.