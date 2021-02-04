РИАМО - 4 фев. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Красногорске (+57) и Королеве (+48), всего за сутки в области выявили 831 случай заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 196 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 904 человека. Выздоровели и выписались 157 140 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, во Власихе, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Рошале, Талдоме, Серебряных Прудах, по одному случаю — в Звездном городке, Шаховской.

По два случая выявили в Дубне, Чехове, Пущине, Лыткарине, Черноголовке, Павловском Посаде, Озерах, три - в Лотошине, Наро-Фоминске, по четыре - в Жуковском, Лосино-Петровском, во Фрязине, Электрогорске, по пять - в Зарайске, Кашире, шесть - в Раменском, семь - в Коломне, восемь - в Можайске.

По девять случаев выявили в Орехово-Зуеве, Ивантеевке, Егорьевске, Дмитрове, Воскресенске.

11 случаев выявили в Шатуре, по 12 - в Луховицах, Электростале, Дзержинском, Истре, по 13 - в Балашихе, Ступине, Долгопрудном, 14 - в Волоколамске, 15 - в Рузе, по 16 - в Люберцах, Котельниках, 17 - в Краснознаменске, по 18 - в Богородском, Серпухове.

21 - в Пушкине, по 24 - в Лобне и Сергиевом Посаде, 29 - в Домодедове, 31 - в Химках, 32 - в Щелкове, по 33 - в Ленинском, Реутове, 34 - в Солнечногорске, 35 - в Одинцове, 36 - в Мытищах, 43 - в Подольске.

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Текстовая трансляция

4 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 16 714 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 больного. В Москве - 2 095.

- Пенсионеры Подмосковья могут сделать прививку от Covid‑19 в клубах «Активное долголетие». Для этого нужно позвонить в управление социальной защиты или в сам клуб.

- В Москве разработали антиковидные инструкции для предпринимателей. Данный пакет мер позволит более точно определять нарушителя – компанию или должностное лицо.

- Ученый назвал причины невосприимчивости человека к Covid‑19. Некоторые могут не заразиться коронавирусом, так как имеют местный иммунитет, уже переболели Covid-19 или перенесли вирусную инфекцию.