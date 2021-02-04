РИАМО - 4 фев. Столичная прокуратура проводит проверку в связи с уходом из дома ребенка в районе Южное Бутово, мальчика уже нашли, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«Установлено, что 12-летний мальчик после ссоры с сестрой вышел из дома 1 февраля 2021 года на прогулку и не вернулся. В настоящее время ребенок найден, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершено», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок живет с бабушкой. Мать мальчика лишили родительских прав.

Во время проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, оценит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, полноту действий органов профилактики.